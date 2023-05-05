Sahilde erkek cesedi bulundu

Koruçam - Tavşanlı mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında, sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş cansız bir erkek bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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