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Sahilde erkek cesedi bulundu

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Koruçam’da sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu

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Sahilde erkek cesedi bulundu
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Koruçam - Tavşanlı mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında, sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş cansız bir erkek bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 
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