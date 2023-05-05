Sahilde erkek cesedi bulundu

Koruçam’da sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu

Koruçam - Tavşanlı mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında, sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş cansız bir erkek bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

