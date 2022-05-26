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Polis subayı, tutuklu kadına cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

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Polis subayı, tutuklu kadına cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), “Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel taciz yapıldığı” yönünde şikâyet üzerine, konu polis hakkında hem cezai, hem de idari yönden soruşturma başlatıldığını bildirdi.

PGM Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında ilgili personel, 25.05.2022 tarihinde tutuklanmış ve soruşturmanın selameti açısından da aynı gün geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Açıklama şöyle:

“Uyuşturucu madde suçundan, Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel taciz yapıldığı yönünde şikâyetin tarafımıza ulaşması üzerine, derhal inceleme başlatılmış ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından olaya konu polis hakkında hem cezai, hem de idari yönden soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında ilgili personel, 25.05.2022 tarihinde tutuklanmış ve soruşturmanın selameti açısından da aynı gün geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak hiçbir disiplinsiz ve haksız uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimiz aşikârdır. 

Özellikle kadına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, tüm diğer suçlarla da ilgili olarak son derece hassas ve titiz olduğumuzu, bu tür olaylara karışan kişilere karşı ister polis ister vatandaş olsun, sıfır tolerans ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Son derece üzücü olan bu iddianın, mevcut yasalar çerçevesinde titizlikle soruşturulacağı ve suç tespit edilmesi halinde de ilgili şahsın adalet huzuruna sevkinin sağlanacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Polis Genel Müdürlüğü, yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda her zaman görev ve sorumluluğunun bilinci ile hareket etmiş, halkın huzur ve güvenliği için de öyle hareket etmeye devam edecektir.

Polis içersinde disiplinsiz ve yasalara aykırı hareket eden kişilerin, büyük fedakârlıkla görev yapan Polis Genel Müdürlüğünü temsil edemeyeceği, halkımızın polisimize duyduğu güven ve itimadı da sarsamayacağının bilinci içersindeyiz. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.”

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