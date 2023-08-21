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Misafirlikteyken hayatını kaybetti

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Misafirlikteyken hayatını kaybetti
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Girne'de 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında, yaşanan üzücü bir olayda, Osman GÜNEŞ (E-63), misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde ani bir rahatsızlık geçirdi. Hemen Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan GÜNEŞ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsi incelemesinde, ölüm sebebini tespit etmek amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Ancak kesin ölüm sebebi, yapılacak olan detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

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