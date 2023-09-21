Keyifçi hırsız!

Alayköy’de Feruz Matrasulov, hırsızlık için girdiği eski patronunun evinde bulduğu bir şişe rakıyı içerek sarhoş oldu, cep telefonunu çaldıktan sonra mutfağa gidip uyudu ve ardından ev sahibine yakalandı. Matrasulov’un ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Alayköy‘de önceki akşam saat 18.00 sıralarında 42 yaşındaki Feruz Matrasulov, bir eve ait bahçenin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerde bulunan bir şişe alkollü içkiyi içerek, 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, evin sürme kapısını açarak içeriye girdi ve evden bir adet cep telefonunu çaldıktan sonra, ev sakininin kendisini fark etmesi üzerine, polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Feruz Matrasulov ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Ev açma, hırsızlık, mülke tecavüz ve ikamet izinsiz suçlarından tutuklanan Feruz Matrasulov dün mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis, zanlının 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de bulunan eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, tahta saplı ekmek bıçağını alıp ikametgahının kilitli alüminyum sürme kapısını bıçakla zorlayıp açarak evin üst katında bulunan çocuk odası içerisinde komodin üzerinde bulunan Iphone Xs marka cep telefonunu sirkat edip, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı.

Polis, zanlının G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının ayrıca ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin de tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

