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Kanunsuz avlanmadan üç kişi hakkında yasal işlem

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Kanunsuz avlanmadan üç kişi hakkında yasal işlem
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Ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde, Yuvacık Barajı yakınlarında ve Mevlevi’de ava açık bölgede “kanunsuz olarak avlandıkları” tespit edilen üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken, Ç.Ç’nin. (E-41)Yuvacık Barajı yakınlarında; E.G.(E-38) ve Y.G.’nin (K-45) ise başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile Mevlevi’de ava açık bölgede kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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