Kanımız Dondu

Ülkede dehşet verici bir olayla sarsıldı. 38 yaşındaki iki çocuk babası Emrah Yılmaz, tartıştığı sevgilisi 37 yaşındaki Kübra Aydın’ı Haspolat’ta bıçaklayarak öldürdü, ardından Aydın’ın cesedini aracına koyup Geçitköy - Kayalar Yolu’na gitti ve aracını uçurumdan aşağıya sürüp intihar etti

Ülkede dün dehşet verici bir olayla sarsıldı. 38 yaşındaki iki çocuk babası Emrah Yılmaz, tartıştığı sevgilisi 37 yaşındaki Kübra Aydın’ı bıçaklayarak öldürdü, ardından Aydın’ın cesedini aracına koyup Geçitköy - Kayalar Yolu üzerindeki Seyir Tepe mevkiine gitti ve aracını uçurumdan aşağıya sürüp intihar etti.Olay dün sabah 11:30 sıralarında, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir aracınbulunmasıyla ortaya çıktı.Polis, söz konusu araçta yapılan incelemede, iki cansız beden buldu.Seyir Tepe mevkiinde uçuruma yuvarlanan aracın içerisindeki 2 cansız beden deniz yoluyla karaya çıkarıldı.İddiaya göre, cinayet olayı Haspolat’ta gerçekleşti.Emrah Yılmaz, önceki gece Kübra Aydın’ı Girne’de bir kız arkadaşının evinden aldı ve Aydın’ı Haspolat’ta Aydın’ın kirada oturduğu evine götürdü.Burada Emrah Yılmaz ve Kübra Aydın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Kübra Aydın, cep telefonundan Girne’deki kız arkadaşına “polisi ara” şeklinde mesaj attı. Ardından Kübra Aydın’dan bir daha haber alınamadı.Emrah Yılmaz, Haspolat’taki evde saat 22.30 ile 23.00 saatleri arasında Kübra Aydın’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra araca koyup aracıyla Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe’ye gitti. Emrah Yılmaz, yolda Dubai’de yaşayan ablasını telefonda görüntülü arayarak cinayet işlediğini itiraf etti ve intihar edeceğini söyleyip telefonu kapattı. Emrah Yılmaz ardından aracı uçuruma sürüp 60 metre aşağıya uçarak intihar etti.Olayın ardından araç tanınmaz hale geldi.Uçurumdan aşağıya yuvarlanan aracın ve iki cansız bedenin karaya çıkarılması için polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Drone ile aracın düştüğü noktada inceleme yapıldıktan sonra iki cansız bedenin deniz yoluyla karaya çıkarılmasına karar verildi.Botlarla aracın bulunduğu yere giden ekipler, iki cansız bedeni oradan çıkardı.Söz konusu şahısların cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.Aracın karaya çıkarılması için de çalışma başlatıldı. Seyir Tepe mevkiinde uçuruma yuvarlanan aracın çıkarılması için bölgeye vinç gönderildi. Hurdaya dönen araç, vinç yardımıyla kıyıdan çıkarıldı.Sevgilisini öldürüp intihar eden Emrah Yılmaz’ın iki çocuk babası olduğu ve bir markette kasap olarak çalıştığı, cinayete kurban giden Kübra Aydın’ın ise bir finans şirketinde call centerde görev yaptığı öğrenildi.Öte yandan Emrah Yılmaz’ın geçmişte Kübra Aydın’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle poliste sabıkasının olduğu ortaya çıktı.