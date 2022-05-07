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Kamera görüntüleri yakalattı

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Lefkoşa’da 14 Şubat’ta bir marketten 3200 TL değerinde Blue Label marka viski çalan ve o günden bu yana aranan Aya Abida, yine aynı markete gidince yakayı ele verdi

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Kamera görüntüleri yakalattı

 
 
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşma İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı Aya Abida dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve Taşmar isimli Marketin içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi zanlı Aya Abida tarafından sirkat edildiğini ve market işletmecisinin 28 Şubat 2022 tarihinde polise gelerek mesele ile ilgili olarak şikâyetçi olduğu, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâli tespit edilerek arana kişi ilan edildiğini söyledi. Polis zanlının 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada çalışanlar tarafından tespit edilip polise bilgi verildiği ve derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis,  üniversite öğrencisi olan zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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