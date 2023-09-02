Karaoğlanoğlu’nda Muhammad Zaheer (E-38), çalıştığı iş yerinde havalandırma fanının tamirini yaptığı esnada, çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi sonucunda yaralandı.



Polisin açıklamasına göre, sol kolundan ciddi şekilde yaralanan Zaheer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

