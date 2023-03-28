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Dikkatsizlik kaza getirdi

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Derince-Avtepe anayolunda dikkatsizce anayola giriş yapan araç, kazaya neden oldu, iki kişi yaralandı

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Dikkatsizlik kaza getirdi
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Derince-Avtepe anayolunda dün saat 12.30’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
49 yaşındaki Bayram Karaman, yönetimindeki DN 433 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden 45 yaşındaki Mihri Arcan yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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