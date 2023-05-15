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Dikkatsiz sürücü yaya geçidindeki baba-oğula çarptı

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Dikkatsiz sürücü yaya geçidindeki baba-oğula çarptı
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Lefkoşa’da sabah saatlerinde dikkatsiz sürücünün yaya geçidindeki baba-oğula çarpması sonucunda yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 52 yaşındaki İbrahim İnanlar yönetimindeki GY 596 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya kucağındaki oğlu 3 yaşındaki Salih SAL ile birlikte geçmeye çalışan yaya 49 yaşındaki Hakan SAL’a çapması ile meydana geldi..
Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan SAL ve oğlu Salih SAL, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Araç sürücüsü İbrahim İNANLAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
 
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