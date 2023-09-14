banner913
banner932
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
10 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
18 0
 
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
24 0
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
16 0
İlaçta dev vurgun
İlaçta dev vurgun
150 0
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
57 0
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
25 0
banner964

Bin Euro’ya sahte çalışma izni

banner476

Pakistan’da bulunan üç kişinin KKTC’ye girebilmesi için sahte ön izin belgesi düzenleyip bu iş karşılığında bin Euro alan Tufan Gülsüm tutuklandı

banner974
Bin Euro’ya sahte çalışma izni
banner971
Para karşılığında sahte çalışma ön izni düzenleyen Tufan Gülsüm tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı.
Polis, zanlı Tufan Gülsüm’ün 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Pakistan’da bulunan Ahmad Shoaib, Zohaip Riasat ve Muhammad Afzaal’ın KKTC’ye girebilmesi için kendine ait cep telefonundan sahte ön izin belgesi düzenledikten sonra, Shahzad Tarıq’a whatsapptan gönderip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının bu iş karşılığında bin euro nakit para alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde tutuklandığını, ifadesinde ön izin başvurularını kendi cep telefonu ile internet üzerinden doldurduğunu ve sonrasında da bu ön izin başvuru forumlarını Shahzad Tarıq’a whatsapptan gönderip, bin Euro aldığını itiraf ettiğini açıkladı.
Polis, zanlının bin Euro nakit parayı alıp bitcoin hesabına attığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.