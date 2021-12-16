Haspolat kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp takla attı







Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Haspolat kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

37 yaşındaki Emre Gül, yönetimindeki CL 971 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat Alpet Petrol istasyonu önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

