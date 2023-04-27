Avukat Kurtuluş’a üç yıl hapis

Birden fazla sahte dava açarak sahtekârlıkla para temin eden Avukat Süleyman Kurtuluş, yargılandığı 13 davadan suçlu bulundu, 3 yıl hapse mahkûm oldu.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dolandırmak niyeti ile yetkisi olmadığı halde 2014 yılında sahte davacı tutarak birden fazla dava açan Avukat Süleyman Kurtuluş aleyhindeki davanın kararı Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davanın oy birliği ile alınan kararını Kıdemli Yargıç Mine G.Ozankaya açıkladı.

Avukat Süleyman Kurtuluş aleyhine getirilen 13 davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Girne Kaza Mahkemesinde, yetkisi olmadığı halde başkalarının adına sahte dava açarak maddi menfaat sağlayan avukat Süleyman Kurtuluş’un işlediği suçlar 2017 yılında polise taşınmıştı.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine G.Ozankaya, sanık Süleyman Kurtuluş’un 4 kez sahte dava açarak aynı suçu peşi sıra işlediğine dikkati çekerek, bu suçlardan 25 bin TL maddi menfaat sağladığına vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Ozankaya, sanığın avukatlık mesleğini icra ederken böylesi bir suçu peş peşe işlemesinin kararda ağırlaştırıcı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

OZANKAYA: HEM MAHKEMELERE HEM DE AVUKATLARA OLAN GÜVEN SARSILDI

Avukatlık mesleğini icra eden bir kişinin böylesi saygın mesleğe yakışmayan bir suç işlendiğine vurgu yapan Ozankaya, sanığın suçlarına hukuku alet ederek hem mahkemelere hem de avukatalar olan güvenin sarsıldığını kaydetti. Sanığın suçu 4 kez işlemesinin tasarlayıp planlı işlediğini gösterdiğini kaydeden Ozankaya, “Sanık bu suçları işlerken maddi kazanç sağlayacak kadar ileriye de gitti” dedi.

Suç tarihinin her ne kadarda üzerinden 6 yıl geçtiğini kaydeden Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya, sanığın o dönemde temin ettiği 25 bin TL’nin azımsanmayacak bir miktar olduğunu kaydederek, sanığın bu parayı geriye iade etmediğini de kaydetti.

Sanığın işlediği ‘Sahte evrak tedavüle sürme’ suçlarının en yaygın suçlar arasında olduğuna vurgu yapan Ozankaya, sanık Süleyman Kurtuluş’un işlediği tüm suçlardan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

