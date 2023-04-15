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Aksa’ya sabotaj girişimi

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Aksa Elektrik Santrali’ne izinsiz giren ve yakıt vanasını kapatıp santrali devre dışı bırakmak isteyen iki kişi suçüstü yakalandı

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Aksa’ya sabotaj girişimi
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İzinsiz girdikleri, jeneratöre giden yakıt vanasını kapatarak Aksa Elektrik Santrali’ni devre dışı bırakmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.
İki kişi önceki gece saat 23.30 sıralarında, Kalecik’te faaliyet gösteren Aksa Elektrik Santraline girdi.
Aksa’ya ait jeneratöre giden yakıt vanasını kapatıp santrali devre dışı bırakmak için mülke tecavüz eden 38 yaşındaki isminin baş harfleri M.N. ve 36 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. güvenlik görevlileri tarafından tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.
 
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