Fuar kavşağında dikkatsizce Yakın Doğu Bulvarı'na dönüş yapan araç, anayolda seyreden araçla çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

30 yaşındaki Şahin Uygut, yönetimindeki RR 262 plakalı van araç ile seyrettiği sırada bulvar üzerinde bulunan fuar kavşağına geldiğinde, ana yoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yakın Doğu Bulvarı'na doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada bulvarda seyreden 30 yaşındaki Brusk Kino yönetimindeki SF 432 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve SF 432 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Swarnasinghe Udantha, 39 yaşındaki Wasna Priyadarshani Dissanayaka Nohottolalage, 34 yaşındaki Nuwan Malaka Wijeratha Induruwage, 32 yaşındaki Ayesha Jawalath Aluth Durayalage ve 23 yaşındaki Ruwanpura Sudeshi, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

