Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız.” dedi.

Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Karma evlilikten doğan çocukların AB vatandaşlığıyla ilgili hiçbir mücadelenin verilmemesini eleştiren Erhürman, annesi de babası da Türkiye kökenli olan ve burada doğan çocukların serbest dolaşımıyla ilgili de hiçbir adım atılmadığını hatırlattı.

Kapsamlı çözüm müzakereleri başlayıncaya kadar yapılacakları sıralayan Erhürman, "Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız." dedi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadayken, kapsamlı çözümün altı başlığından biri olan “mülkiyet meselesi henüz çözülmedi” diye tek tek bireylerin ya da yatırımcıların dava edilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erhürman, şöyle devam etti:

“Taşınmaz Mal Komisyonu, çözümsüzlük koşullarında dahi uluslararası hukuka bağlı kalma irademizin ifadesidir. Bu Komisyon, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine, iki bölgelilik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanmaktadır.”

Erhürman, “Unutulmasın: Taşınmaz Mal Komisyonu, bizim kararlılığımız, öngörümüz ve diplomatik çabamız sayesinde AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak tanınmıştır.” diyerek, bu şartlarda Kıbrıs Rum liderliğinin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacağını vurguladı.

“Buna göz yummayacağız ve bu adaletsizliği tüm dünyaya anlatacağız.” diyen Erhürman, “Çözümsüzlük çözümdür” siyasetiyle mülkiyet sorununun da çözülemeyeceğine işaret etti.