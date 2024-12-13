Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenleniyor.

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda 20 Aralık Cuma günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek etkinlik, adalet mücadelesine sahip çıkmak ve verilen sözleri yerine getirmek amacıyla düzenlenecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik adalet çağrısının güçlü bir şekilde vurgulanmasının hedeflendiğini belirtilerek, tüm halk etkinliğe katılmaya davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun evlatları olan Şampiyon Melekler’i unutmadık. Onların hatırasını yaşatmak ve adalet mücadelesine sahip çıkmak bizim insanlık görevimizdir. Tüm halkımızı 20 Aralık’ta Namık Kemal Meydanı’nda buluşmaya ve sesimizi hep birlikte duyurmaya davet ediyoruz. Adalet için tek yürek, tek ses olalım.”

6 Şubat 2023'teki depremlerde, Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'le ilgili davada bir sonraki duruşma 24 Aralık Salı günü yapılacak.