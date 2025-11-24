Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. AB'nin büyük beklentileri olan Erhürman'ın Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi Johannes Hahn ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Güney'de yayımlanan haftalık Kathimerini'de yer alan haberde “’İzolasyonun’ Sonlanması ve Takvimler İçin Nabız Yoklamalar… Ankara, Doğrudan Ticaret ve Uçuşları Yeniden Gündeme Getiriyor… AB’nin Erhürman’dan Beklentileri Büyük” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Ankara’nın, Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlık olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsü ve müzakerelerin ucu açık olmayan net takvim içerisinde sonuçlanmasına yönelik tezleri uluslararası gözlemciler tarafından olumlu karşılandı.

Gazete, hem Kıbrıs sorununda yeni bir ucu açık süreci kimsenin arzu etmemesinin, hem de 2004’ten beri beklemede olan Doğrudan Ticaret Tüzüğü önerisini canlı tutmasının "KKTC’nin Tayvanlaşmasını" gündeme getireceği görüşünü ortaya koydu.

Kıbrıs Türk tarafının, BM himayesindeki yeni sürecin somut bir takvim çerçevesinde sonuç vermemesi halinde talep ettiği statünün, Erhürman’ın yeni bir sürecin başlaması için koyduğu dört şartın omurgasını oluşturduğuna işaret etti.

Haberde, Erhürman'ın AB tarafından olumlu karşılanmasının, Aralık ayında adaya geleceği açıklanan AB Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi Johannes Hahn ile görüşmesini gündeme getirmesinin beklendiği kaydedildi.

BM himayesindeki yeni bir sürecin masaya gelmesi için Türk tarafının cesaretlendirilmesini arzu eden Brüksel'deki çevrelerin Erhürman’a yatırım yaptığı iddia edildi.

Gazeteye göre, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Avrupa Konuları Bakanı Marie Bjerre, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Erhürman’ı "gündeminde yeniden birleşme olan lider" olarak niteleyerek, “iki gayri resmi çok taraflı konferans ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi atamasının, ilerleme kaydedilmesi yönünde bir momentum olduğu ümidini veriyor” dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun da aynı ümit mesajları verdiğini yazan gazete, Fitto'nun “Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişim yeni bir fırsat penceresi açabilir” dediğini kaydetti.

İki AB yetkilisinin bu açıklamaları, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun 12 Kasım tarihli "KKTC’nin ilanının kınanması” görüşmeleri sırasında yapıldığı bildirildi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve takip eden açıklamalarının AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili beklentileri değiştirmediğini yazdı. Habere göre, "Erhürman’ın yeniden birleşme ajandasını" benimsediği ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin yeni bir fırsat penceresi açtığı görüşünün hakim olduğu AB çevrelerinin, sorununun kesin halli için bu fırsat penceresini güçlendirmek istiyor.

İlk görüş alışverişi çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verilmesi ve belirli bir takvim içerisinde yeni bir süreçle ilgili nabız yoklamalarının sözkonusu olduğu kaydedilen haberde, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının yaratılmasının pratikte önem kazanacağı kaydedildi. BM Genel Sekreteri’nin çözüm için yeni bir inisiyatif üstlenmesi halinde AB'nin destekleyici rol oynamaya hazır olacağına işaret edildi.

Brüksel tarafından arzu ediliyor olsa bile BM’nin yeni bir inisiyatif almasının çok olası görülmediğini yazan gazete, buna, "iki tarafın görüşleri arasındaki uçurum" ve “ABD Başkanı Donald Trump’ın BM’yi dışlama eğilimini” gerekçe gösterdi.

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “AB dönem başkanlığı sırasında müzakere yapmanın Rum tarafı için sorun olmadığı” yönündeki açıklamasına değinerek, Rum liderin bu açıklamayı, çeşitli diplomatik ofislerde, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı sırasında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler olmasını istemediği yönünde söylentiler dolaşması yüzünden yaptığı yorumunda bulundu.