Kallas’ın Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak AB Konseyi dönem başkanlığı kapsamında Rum kesimine gideceğini yazan Fileleftheros, Kallas’ın temasları sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna’yla bir araya geleceğini kaydetti.

Gazeteye göre, AB Komisyonu Sözcüsü Anita Hipper ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ziyaretin Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığı yanı sıra Gazze’deki durum, Ukrayna’daki gelişmeler ve Kiev’e verilen destek gibi konulardaki iş birliğinin bir parçası olarak gerçekleşeceğini belirtti.