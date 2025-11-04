Haravgi gazetesinde “Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yönelik Olumlu Gelişmeler İçin Çalışıyoruz- Başkan Erdoğan’ın İki Devletle İlgili Yaklaşımını Neo-Osmanlı Olarak Nitelendirdi” başlıklarıyla yer alan habere göre, Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi'nin Güney Kıbrıs yerleşkesinin dünkü açılışından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hristodulidis Rum kesiminin (Kıbrıslı Türklerin yeni lideriyle görüşmeye) her an hazır olduğunu savundu.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasındaki görüşmenin aralık başında gerçekleşeceğinden ötürü Kıbrıs sorunundaki bir sonraki aşamanın Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanı olacağı 2026 yılına ertelenmiş gibi göründüğüne dair sorusunu yanıtlayan Hristodulidis, bir konunun diğer konuyu etkilemediğini ifade etti.

Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’a planladığı gibi kasım ayı başında gelmesinin iyi olacağını, ancak bunun "bilindik sebeplerden ötürü mümkün olmadığını" öne sürdü.

Hristodulidis, doğal olarak müzakerelerin üzerinde mutabık kalınan temelde yeniden başlamasına yönelik olumlu gelişmelere yönelik çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci "neden geciktirdiğinin" sorulması üzerine ise Hristodulidis "Sayın Erdoğan’ın ne yaptığını bilmesinin mümkün olmadığını ve bildiği şeyin kendilerinin ne yaptığı olduğunu" belirtti.

Hristodulidis, "defalarca kez söylediği ve pratikte de gösterdiği gibi, kendilerinin her an hazır durumda olduklarını" öne sürdü.

Gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade eden Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’la ne zaman görüşecekleri ve görüşmenin neden BM’nin varlığı olmadan yapılacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erhürman’la konuştukları zaman kendisine ertesi gün bile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini anımsattı.

Erhürman’ın kendisinden biraz zaman istediğini, görüşmeye ne zaman hazır olacağını söylemek için kendisiyle iletişime geçeceğini ifade eden Hristodulidis, kendisinin ise Erhürman’a görüşmelerini ve bir araya gelmelerini istediğini söylediğini aktardı.

Görüşmenin her daim BM çerçevesi içerisinde gerçekleştiğini ve görüşmenin gerçekleşmesine BM’nin yardımcı olacağını dile getiren Hristodulidis, kendisi başkan seçildiği ve dönemin Kıbrıs Türk lideriyle görüşmeyi istediği zaman da BM’nin görüşmenin gerçekleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bölgede kurulan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs’ın da menüye eklenmek istediği ve Kıbrıs sorunundaki çözümün iki devlet olduğuna” dair açıklamalarını da yorumlayan Hristodulidis, Erdoğan’ın açıklamalarını görmediğini ifade ederek “neo-Osmanlı yaklaşımı hayata geçirmeye çalışarak bölgede emperyalistçe davranan tek kişinin Türkiye olduğu” iddiasında bulundu.

Haber Politis’te ise “Yaşanacak Olası Gelişmelerle İlgili Değişiklik Yok- Başkan Sürecin Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı Yüzünden Geciktiğini Düşünmüyor- Kıbrıs’ın Dönem Başkanlığı Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yönelik Olumlu Gelişmeler Yaşanmasına Dair Çabayı Etkilemiyor” başlığıyla yer buldu.