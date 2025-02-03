Brüksel'in merkezindeki Palais d'Egmont'ta toplanacak olan liderler, her zamanki uğrak yerleri olan Avrupa Konseyi'nde değil, sadece savunmaya adanmış ilk zirveleri için samimi ve açık tartışmalar yapabilecekleri bir alan yaratmayı amaçlayan gayriresmi bir görüşme için sabah saatlerinde toplanacak.

Liderlerin dillerinin daha da gevşemesine yardımcı olmak amacıyla, öğle yemeğinde NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Mark Rutte ve akşam yemeğinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da katılacağı toplantının sonunda ortak bir sonuca varılması beklenmiyor.

Bu arada 27 AB lideri transatlantik ilişkiler ve Avrupa savunması konularını ele alacak ve gündemde iki temel konu yer alacak: AB'nin öncelikli olarak hangi askeri yeteneklere para harcaması gerektiği ve bu yeteneklerin geliştirilmesi ve edinilmesinin nasıl finanse edileceği.

Avrupa Komisyonu'na göre AB'nin savunmasını güçlendirmek ve savunma sanayilerini canlandırmak için 10 yıl içinde savunmaya 500 milyar euro yatırım yapması gerekiyor ancak üye devletler neyin nereden alınacağı ve tüm bunların nasıl finanse edileceği konusunda bölünmüş durumda.

Bloğun 2021-2027 bütçesinde bu sektör için sadece 8 milyar euro ayrıldı.