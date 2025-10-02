Yabancı uyruklu 52 kişinin muhaceret giriş işlemlerini yapmadan ülkeye girişlerini sağlayan dört kişi tutuklandı.

2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında, KKTC Havalimanı’nda,

36 yaşındaki Jabir Hussain Mughal, 37 yaşındaki Resa Budak, 33 yaşındaki Muhammad Munir ve 43 yaşındaki Anees Ali Khan'ın maddi menfaat elde etmek maksadı ile 9 farklı seferde yabancı uyruklu toplam 52 kişinin muhaceret giriş işlemi yapılması gerektiği halde kasten işlem yapmayarak KKTC’ye girişlerini sağladıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, KKTC Havalimanı'nda, maddi menfaat elde etmek maksadı ile 9 farklı seferde Afgan uyruklu toplam 52 kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladıklarını söyledi.

Polis, havalimanında Sivil Hizmet Görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan 52 kişiyi ülkeye giriş yapmasını sağladığını, diğer 3 zanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’da farklı yerlere bıraktığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, havalimanındaki kameraların inceleneceğini, 4’ü polis 10 kişiden ifade alınacağını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu, 4 zanlının da gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Muhammed Munir’in avukatı müvekkilinin taksici olduğunu, havalimanından yolcu almasının doğal olduğunu, işlenen suçu bilmeden Afganları aldığını öne sürdü.

Savunma, “müvekkilim daha önce polisi arayarak, aldığı bazı yolcuların ülkeye kayıt dışı giriş yaptığından şüphelendiğini söyledi. Böyle bir ihbarda bulunan kişi insan kaçakçılığı yapar mı” dedi. Zanlı Anees Ali Khan'ın avukatı da müvekkilinin gönüllü ifade vermediğini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



