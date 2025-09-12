İki sanığın da serbest kalmasıyla birlikte davada tutuklu kalmadı. 3 Rum daha önce Askeri Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 5 sanığın yargılaması tutuksuz devam edecek.

5 sanık bu sabah İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada ilk sözü alan iddia makamı, tadilat çalışması yapıldığını, dava ikame edileceğini, ithamnamenin ibraz edildiğini belirterek, duruşma için yeni bir gün talep etti.

Savunma makamı ise, sanıklardan ikisi hakkında 3 ayı aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi kararının Yüksek Mahkeme tarafından bozulduğunu, Yüksek Mahkeme’nin teminat şartlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yargıç da, Yüksek Mahkeme’nin, 50/2025 ve 51/2025 sayılı kararında belirtilen teminatla iki sanığın serbest bırakılmasına emir verdi.

İskele Kaza Mahkemesi’ndeki bir sonraki duruşmanın tarafların mutabakatıyla 19 Eylül’de yapılmasına emir verildi.

Sanıkların Askeri Mahkeme’deki yargılanmasına da gelecek hafta devam edilecek.