Hayvancılık Kooperatifi’nin Tarım Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü organizasyon kapsamında, İspanya’nın Tarragona Limanı’ndan yüklenen 4804 adet küçükbaş hayvan, 8 günlük deniz yolculuğunun ardından KKTC’ye ulaştı.

Nakliye sürecine ilişkin bilgi veren Mehmet Erureten, “4804 adet olarak yüklenen hayvanların tamamı kayıpsız şekilde ülkemize getirildi. Yolculuk boyunca tek bir ölüm vakası yaşanmadı. Bu bizim için %100 başarı demektir.” dedi.

Basında yer alan “600 hayvan kayıp verildi” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erureten, “Başında çıkan bu haberler tamamen asılsızdır. Hayvanların tamamı sağlıklı şekilde ülkeye ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

Erureten ayrıca, gemi nakliyesinin kendi firmaları Mehmet Erureten and Son Trading Ltd. tarafından üstlenildiğini belirterek, “Asaf ırkı yüksek süt verimine sahip bir ırktır. İlk partide 4800 hayvan geldi. İkinci parti olarak yaklaşık 4500 küçükbaş hayvan da önümüzdeki iki ay içinde ülkemize getirilecek.” diye konuştu. (MHA)