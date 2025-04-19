Otomobil devi Porsche'un mirasçısı Wolfgang Porsche'nin, Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan tarihi villasına ulaşımı için yapılması planlanan tünel ve yeraltı garajı, kentte büyük tartışma yarattı. 81 yaşındaki iş insanı, daha önce tarihi isimlerin oturduğu 8 milyon euro değerindeki 17. yüzyıldan kalma villasına bağlantı kurmak amacıyla yaklaşık 10 milyon euro harcamayı planlıyor.

Ünlü yazar Stefan Zweig'ın da bir dönem yaşadığı bu villa, Alplerin eteğindeki dik bir arazide yer alıyor ve arabayla erişim oldukça güç. Porsche bu sorunu, Kapuzinerberg Dağı'na 500 metrelik bir tünel açarak çözmek istiyor. Proje kapsamında villanın altında 12 araç kapasiteli bir yeraltı garajı da inşa edilecek.

ZENGİNLERE AYRICALIK İDDİASI: ŞEHİR HALKI TEPKİLİ

Porsche'un tünel projesi, Salzburg'da zenginlere imtiyaz tanındığı eleştirilerini gündeme taşıdı. Şehir sakinleri, kamu arazisinin özel bir proje için kullanılmasına ve verilen iznin düşük bedelle sağlanmasına sert tepki gösterdi. Proje için belediyeye ödenen bedelin 40 bin euro değil, 35 bin 304 euro olduğu ortaya çıktı.

Özellikle sol partiler, kentte artan yaşam maliyetleri ve konut krizine dikkat çekerek projeye karşı çıktı. Yeşiller Partisi'nden Ingeborg Haller, bir kişinin şahsi kullanımı için dağa tünel açılmasına izin verilmesini 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

BELEDİYEDE KRİTİK OYLAMA YOLDA

Tartışmaları yatıştırmak için Wolfgang Porsche, tünelin kent sakinlerinin de kullanımına açılabileceğini ve villanın bir kısmının halka açılabileceğini önerdi. Ancak bu adımlar için Salzburg'un imar planında değişiklik yapılması gerekiyor. Mayıs ortasında belediye meclisinde yapılacak oylama, projenin kaderini belirleyecek.

Belediye Başkanı Bernhard Auinger ve Sosyal Demokrat Parti'nin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Auinger'in geçmişte Porsche yönetiminde işçi temsilcisi olarak görev yapmış olması tartışmaları daha da alevlendiriyor.

Sağ partiler projeye destek verirken sol partiler kamu arazisinin kişisel amaçlarla kullanılmasına karşı çıkıyor. Salzburg'da gözler şimdi belediyeden çıkacak nihai karara çevrilmiş durumda.