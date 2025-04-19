ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Leo Schofield, 1988 yılında işlemediği bir suç nedeniyle tutuklandı ve 36 yıl boyunca hapis hayatı yaşadı. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından şartlı tahliyeyle özgürlüğüne kavuşan Schofield, dış dünyada yaşadığı değişim şokunu anlattı.

Schofield, özgür kaldığında ilk dikkatini çeken şeyin insanların sürekli telefonlarına bakması olduğunu söyledi. Schofield, "İnsanlar artık birbirine karşı daha soğuk. Cezaevinde insanlar 24 saat bir arada yaşıyor, dışarıda ise kişisel bağlantılar zayıflamış. Herkes telefonlarına bakıyor. Telefon var ama kalpten bir bağlantı yok. Burada herkes birbirine yabancı " diye konuştu.

MODERN OTOMOBİLLERE DE ÇOK ŞAŞIRDI

Hapse girmeden önce otomobil tamirciliği yapan Schofield, dışarı çıktığında teknolojik değişimlere ayak uydurmakta da zorlandığını söyledi. Özellikle modern araçlardaki değişiklikler onu hayrete düşürdü.

Özgürlük sonrası sürecin kolay olmadığını dile getiren Schofield, hayatının en zorlu anlarından birini geçmişte yaşanan olaylardan sorumlu olan kişiyle yüzleştiği an olarak tanımladı. Eşinin hayatına son veren ve hapse mahkum olmasına sebep olan kişiyle ilgili, "Affetmek kendi adıma önemliydi. Onun ne yaptığıyla ilgili değil. Ailemin parçalanması ve 36 yıllık özgürlüğümün elimden alınması... Bütün bunları aşmak zor oldu" diye konuştu.

YARGIÇ SCHOFİELD'A HAK VERİP İSTİFA ETTİ

Öte yandan Leo Schofield, özgürlüğüne kavuşmuş olsa da hala tam anlamıyla aklanmış değil. Yıllar önce eşi Michelle'in arabasında bulunan parmak izinin Jeremy Scott'a ait olduğunun ortaya çıkmasına rağmen mahkemeler yeni bir duruşmaya izin vermedi. Dava o kadar tartışmalı hale geldi ki Florida'lı bir yargıç olan Scott Cupp görevinden istifa ederek Schofield'ın serbest bırakılması için çalışmaya başladı.