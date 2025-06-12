İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, 16 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerini alarak, kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 700 öğrenci eğitim alıyor.

- KGS-2 cumartesi günü

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2), 14 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, elde edecekleri kolej giriş puanı doğrultusunda, kolejlerin kontenjanlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

- BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

- LAGSL Giriş Sınavı 25 - 27 Haziran tarihlerinde

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Giriş Sınavı ise 25 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 18 - 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.