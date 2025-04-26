İsviçre'nin Valais kantonunda, Alpler’in eteklerinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1350 metre yükseklikte konumlanan Albinen köyü, nüfus kaybını tersine çevirmek için dikkat çekici bir adım attı. 2018 yılında başlatılan teşvik programı kapsamında köye yerleşmeyi kabul eden birey ve ailelere önemli miktarda maddi destek sunuluyor.

Program kapsamında, 45 yaşından küçük bireyler köye taşınmaları halinde 25.000 İsviçre Frangı, çiftler ise 50.000 İsviçre Frangı (2.327.060 TL) ödeme alabiliyor. Üstelik her çocuk için bu tutara ek olarak 10.000 İsviçre Frangı daha ekleniyor. Ama bu cazip teklif, bazı önemli şartlarla birlikte geliyor.

10 YIL KALMA ZORUNLUUĞU VE OTURUM ŞARTI

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin Albinen’de en az 10 yıl boyunca kesintisiz ikamet etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Bu süreden önce köyden ayrılanlar aldıkları tüm teşvik miktarını geri ödemek zorunda kalıyor.

Ayrıca başvuranların İsviçre vatandaşı olması veya ülkede süresiz oturma iznine (C tipi) sahip olması şart. Bir başka koşul ise Albinen’de en az 200.000 İsviçre Frangı değerinde bir mülk satın almak, inşa etmek ya da restore etmek.