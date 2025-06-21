ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Jessica Vincent, bir Goodwill mağazasında sadece 3.99 dolara (yaklaşık 160 TL) satın aldığı vazonun, ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Carlo Scarpa'nın nadir eserlerinden biri olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 35 santimetrelik vazo, açık artırmada tam 107.100 dolara (yaklaşık 4 milyon) satıldı.

Vincent, yaşadığı sevinci “Hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlı hissetmemiştim” sözleriyle anlattı.

Vazonun dikkatini ilk bakışta çektiğini belirten Vincent, deniz mavisi ve kırmızı desenli camın kalitesini hemen fark ettiğini söyledi. Vazonun altında "Murano Italia" işaretini gördüğünde değerli bir şey bulduğunu anladı, fakat tam olarak ne kadar nadir bir parça olduğunu bilmiyordu.

Gizemli bir işareti tanımlamak için sosyal medyada bir cam tanımlama grubuna başvurdu. Kısa sürede vazonun, Venedik’in Murano adasında üretilmiş, ünlü tasarımcı Carlo Scarpa’ya ait “Pennellate” koleksiyonundan olduğu anlaşıldı.

Vincent, koleksiyonun nadirliğini fark edince, vazonun satışı için Wright isimli müzayede evine başvurdu. Şirketin kurucusu Richard Wright, parçanın gerçekliğini ve değerini doğruladı. Wright, “Gerçek bir sanat eseriydi. Cam üzerine fırça darbelerini andıran teknikle üretilmişti” ifadelerini kullandı.

Müzayedede herhangi bir hasarı bulunmayan vazo, rekor fiyatla satıldı. Wright, vazonun sadece küçük bir çizik taşısa bile bu fiyatın on binde birine bile ulaşamayabileceğini vurguladı.

Elde ettiği geliri, 1930’lardan kalma çiftlik evini yenilemek için kullanmayı planlayan Vincent, "Hayalim HVAC sistemi yaptırmak ve sonunda bir bulaşık makinesi sahibi olmak. Çoğu insan için küçük bir şey olabilir ama benim için büyük bir değişim” dedi.

Bu sürpriz keşif, sıradan bir alışverişin nasıl olağanüstü bir hikâyeye dönüşebileceğinin kanıtı oldu. Vincent artık yalnızca iyi bir göz zevkine değil, aynı zamanda milyonluk bir vazo seçme becerisine sahip.