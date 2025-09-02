Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, LTB ile Gençlik Merkezi Birliği’nin ana organizatörlüğünde; FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festivalde, Kızılbaş Parkı ve Cuma Mağusalı Amfisi’nde gösteriler yer aldı.

Türkiye, Hırvatistan, Kolombiya, Polonya ve Sırbistan’dan gelen dansçıların yanı sıra Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER ve FOGEM ekiplerinin sahneye çıktığı festival, dün geceki final programıyla sona erdi.

Kapanışta, 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle, tüm gruplar barış temalı şarkılar seslendirdi ve amfi alanında çiçeklerle sembolik barış işareti oluşturuldu. Etkinliği LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve halk izledi.

-Harmancı: “Kültürümüzü hiç unutmadık, unutmayacağız”

Festivalin kapanışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Beş farklı ülkeden gelen gruplar ile kendi folklor ekiplerimizin sahne aldığı etkinlikte toplam 10 grup, Lefkoşa’yı adeta renkli bir dans ve folklor şölenine dönüştürdü. Beş derneğin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan güzellik bize bir kez daha gösterdi ki, iyi ki birlikte güçlüyüz.” dedi.

Halk danslarının yalnızca bir sahne gösterisi değil, kültürel hafızanın da bir parçası olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Bizler nereden geldiğimizi, hangi toprağı işlediğimizi, Girne’yi, Lefkoşa’yı, Mağusa’yı, Baf’ı, Limasol’u hiç unutmadık, kültürümüzü hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kapanışın 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelmesinin anlamına işaret eden Harmancı, Gazze’de yaşananlara dikkat çekti ve konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözleriyle noktaladı.