Venezuela'da çarşamba gecesi 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre meydana gelen depremlerde çok sayıda bina yıkıldı.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, can kaybının en az 235'e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede hissedilmeye devam eden artçı sarsıntılar ise kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

ENKAZ ALTINDA YARDIM ÇIĞLIKLARI

Başkent Karakas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinde kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle birçok kişi enkaz altında mahsur kaldı.

Bölge sakinleri, saatler boyunca yardım bekleyen genç bir kızın sesini duyduklarını ancak gerekli ekipman bulunamadığı için kurtarılamadığını ve yaşamını yitirdiğini anlattı.

Yine La Guaira'da çöken bir binanın enkazından üç kişinin sesinin geldiği belirtilirken, mahalle sakinleri yeterli ekipmanları olmadığı için müdahale edemediklerini söyledi.

AFP'ye konuşan bir kurtarma görevlisi, eğitimli personel eksikliği ve teknik imkanların yetersizliği nedeniyle çalışmaların son derece güç koşullarda yürütüldüğünü söyledi.

İsviçre, İspanya, Fransa, Portekiz ve Meksika arama kurtarma ekipleri gönderme kararı alırken, ABD iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterlerin yanı sıra 150 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı. Papa 14. Leo ülkeye ilk etapta 100 bin euro yardım gönderdi. BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Venezuela tarihinin son 126 yılın en güçlü depremiyle karşı karşıya olduğunu ve toparlanmanın "büyük ölçekli uluslararası dayanışma" gerektireceğini ifade etti.