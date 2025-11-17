Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde önceki akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mustafa Oynar, tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan 31 yaşındaki A.D.E.’nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmından yaraladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde Mustafa Oynar tutuklandı.

Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarından tutuklanan Mustafa Oynar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.N’nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmının 10 cm uzunluğunda ve 2 cm derinliğinde kesi açılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının 16 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’ da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, müştekinin şikayetçi olmadığını vurgulayarak, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.