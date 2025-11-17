Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde Girne Caddesi’nde 65 miligram alkollü 20 yaşındaki Emirhan Çarpar, etrafa rahatsızlık vererek içki şişesini kırdı. Olay yerine gelen polis memuruna küfür edip, polisi darp etti.

Lefkoşa’da meydana gelen Polisi Darp, Görevinden Men, Sarhoşluk, İtale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından itham edilerek tutuklanan Emirhan Çarpar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00:43 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının nefesinde 65 mlg alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıktan sonra elindeki bira şişesini yere vurup kırdığını ve bu esnada aynı cadde üzerinde görevli olan ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanacağı esnada aynı polisi iterek polisi darp ederek görevinden men suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.