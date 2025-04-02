EOKA'nın silahlı tedhişe başlamasının 70'inci yıldönümünde Güney'de kutlamalar yapılırken, dün bir grup Rum, Yiğitler Burcu'nda provokasyon yaptı.
Dün saat 13:40 sularında Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu Parkının batısına 12 Rum sivil şahıs geldi. Söz konusu kişiler, Yiğitler Burcunda Güney Kıbrıs'ı seyreden Türk sivillere yönelik taşkınlık yaratıcı eylem yaptı.
Taş atıp küfür eden ve cinsel organlarını elleyerek çirkin hareketlerde bulunan12 kişilik Rum grup, ardından Romen Katolik Kilisesi istikametinde koşarak kaçtı.
Söz konusu şahısların EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü kapsamında toplandığı öğrenildi.
Olayın ardından KKTC güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.