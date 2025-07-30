Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs tv’ye yaptığı özel açıklamada, KKTC’de trafik denetiminde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen 150 adet yapay zekâ destekli kamera sisteminin devreye alındığını açıkladı.

Bakan Arıklı’nın verdiği bilgiye göre, 130 kamera sabit noktalara, 20 kamera ise polis araçlarına yerleştirildi. Böylece yalnızca sabit kontrol noktaları değil, hareket halindeki denetim araçları da trafik ihlallerini anında tespit edebilecek.

Yeni sistemle birlikte; araç içinde sigara içme, cep telefonu kullanma, hız sınırını aşma ve tehlikeli sürüş gibi trafik ihlalleri otomatik olarak kaydedilip cezaya dönüştürülecek. Kameraların yüksek çözünürlüklü video kaydı da yapabildiğini belirten Arıklı, böylelikle ihlallerin delillendirilmesinin kolaylaşacağını söyledi.

CEZALAR SMS İLE İLETİLECEK

En dikkat çekici yeniliklerden biri de ceza tebligat sürecinde yaşanacak kolaylık. Arıklı, “Artık cezalar sürücülerin cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilecek. Böylelikle polis, tebligatla uğraşmak zorunda kalmayacak. Hem iş yükü hafifleyecek hem de cezalar çok daha hızlı iletilecek” dedi.

Bakan Arıklı, yeni sistemin trafikte denetimi artırmayı ve sürücü hatalarının önüne geçmeyi hedeflediğini vurguladı. “Trafikteki en büyük önceliğimiz can güvenliği. Bu sistemle birlikte kurallara uyumun artacağını ve kazaların azalacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.