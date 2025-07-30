KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmek” iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanması süren iş insanı Simon Aykut’un dünkü duruşmasında mahkeme, tapu kayıtlarının ‘güvenilir’ olduğuna karar verdi.

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden kıdemli bir yetkilinin tanıklık etmesi üzerine, tapu kayıtlarının güvenilir olduğu ifade edildi. Bu ifade, İsrailli emlak geliştiricisi Simon Aykut’un, kuzeydeki Rum mülkleri üzerinde 43 milyon euroluk gayrimenkul geliştirip satmakla suçlandığı davada verildi. Andreas Hadjiraftis, Afik Grubu’nun Trikomo, Akanthos, Ayios Ambrosios ve Girne’deki projeleri hakkında ifade verdi. Bu projeler arasında Caesar Resort, Caesar Breeze, Caesar Bay ve Caesar Cliff yer alıyor. 2023 yılında, polisin Girne ve Mağusa’daki tapu dairelerine yazı göndererek arsaların sahiplerini tespit etmeye çalıştığını söyledi.

Savcı Andreas Aristides’in sorularını yanıtlayan Hadjiraftis, 1974’teki işgalin ardından Girne ve Mağusa’ya ait tapu kayıtlarının kuzeyde kaldığını belirtti. 1980’lerde ise hükümetin, kuzeydeki gayrimenkullerini beyan etmeleri için göçmenleri davet ettiğini, bu beyanların da o dönemdeki köy muhtarları tarafından onaylandığını ve bugün tapu dairesinde bir “mülkiyet sistemi” olarak kayıtlı bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, polis tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, Afik Grubu tarafından inşa edilen bölgelerle karşılaştırıldığını ve üzerine inşaat yapılan arazilerin sahiplerinin bu şekilde tespit edildiğini açıkladı. En son aramanın, 30 Mayıs 2024’te Caesar Breeze kompleksi için yapıldığını; 2023’te polis soruşturmaları başladığında bu projenin mevcut olmadığını, ancak Mayıs ayındaki uydu görüntülerinde ne kadar büyüdüğünün ve kapladığı alanın görülebildiğini söyledi.

Savunma avukatı Maria Neophytou, bu kontrolün neden sadece yakın zamanda yapıldığını sorduğunda, Hadjiraftis bunun dava nedeniyle gerçekleştirildiğini yanıtladı. Çapraz sorguda Neophytou, yasanın mülkiyet belgeleri ile kayıt belgeleri arasında ayrım yaptığını hatırlattı; tapu senetlerinin kayıt belgeleri, mülkiyet belgelerinin ise “geçici kayıtlar” sayıldığını, ayrıca tapu dairesinde uygulanan prosedürün yasal süreci (Bakanlar Kurulu onayıyla) tam olarak takip etmediğini, bu yüzden bu kayıtların teyit edilemeyeceğini savundu.

Buna karşılık tanık, tapu kayıtlarının güvenilir olduğunu yineledi. Caesar Cliff projesindeki belirli bir parselin neden tapu kaydının bulunmadığı sorulduğunda ise, kimsenin bu arsayı sahibi olarak kaydettirmediği için böyle olduğunu söyledi.

Dava, 9 ve 15 Eylül tarihlerinde devam edecek.