İngiliz üslerinde çalışan Ali Mustafa, 21 Aralık 1963'te çalıştığı işyerinden Lefkoşa'ya dönerken Rumlar tarafından kaçırılmış ve şehit edilmişti.

Ali Mustafa'nın kızı Dervişe Hızlan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllar geçti, acımız dinmedi. Babamızdan hâlâ bir haber alınamadı" ifadeleriyle yürekleri dağladı.

Dervişe Hızlan'ın paylaşımı şöyle:

"Babamız Ali Mustafa, 21 Aralık 1963 tarihinde yaşanan acı olaylar sırasında kayboldu ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra hayatımız hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Dört kardeş, daha çocuk yaşlarımızda babasız ve öksüz kaldık. Onun yokluğu, sadece evimizin değil, kalplerimizin de en derin köşesinde bir boşluk bıraktı.

Ağabeyim Mustafa Gulle, kız kardeşlerim Havva Abam ve Emine Abam ile birlikte, bir babanın şefkatini, sesini ve koruyucu varlığını hiç yaşayamadık. Babamızın elini tutamadık, nasihatlerini dinleyemedik, “evladım” deyişini duyamadık. Bayramlar onsuz eksik kaldı, sofralarımızda bir sandalye hep boştu.

Yıllar geçti, acımız dinmedi. Babamızdan hâlâ bir haber alınamadı; ne bir mezarı oldu ne de başında dua edebileceğimiz bir taşı. Ama o, vatanı uğruna canını feda eden bir şehittir. Onun mezarı bizim yüreğimizdir, hatırası ise ömrümüz boyunca taşıdığımız bir emanettir.

Bizler babasız büyüdük ama onun onuruyla büyüdük. Yokluğu bizi eksiltti, fakat duruşumuzu eğemedi. Şehit babamızla her zaman gurur duyduk ve duymaya devam edeceğiz. Onu rahmetle, gözyaşlarıyla ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz."