Bundan tam 64 yıl önce meydana gelen ve dünyanın en erken yolcu uçağı kazaları arasında sayılan Esenboğa kazasında kız kardeşini kaybeden iş insanı Işın Ramadan Cemil, dinmeyen acıyı duygusal anma mesajıyla dile getirdi.

British European Airways’e ait uçak, 21 Aralık 1961’de Ankara’da havalandıktan sonra düşmüş ve uçaktaki 34 kişiden 27’si hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden birisi de 16 yaşındaki Ayşen’di.

Henüz 16 yaşındayken Ankara’da BEA uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ayşen’in ardından ailesinin, dostlarının ve Kıbrıs halkının ortak bir acıya boğulduğunu ifade eden Cemil, kardeşinin anısını duygusal sözlerle andı.

“Rum’u, Türk’ü, İngiliz’i, Maronit’i, Ermeni’si... hep birlikte ağladık” diyen Cemil, Ayşen’in kaybının tüm Kıbrıs için ortak bir hüzün olduğuna vurgu yaptı.

Ayşen’in kız kardeşi Işın Ramadan Cemil, kazanın yıl dönümünde dün şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili AYŞEN’imiz,

16 yaşında, Ankara’da yatılı okulda iken, yeni yıla bizlerle girmek üzere sevinçle koşarak bindiğin BEA uçağının Esenboğa’da düştüğü 21 Aralık 1961 ve seni toprağa verdiğimiz 28 Aralık 1961’den beri, sadece ailemizin değil, sadece Limasol 19 Mayıs Lisesi arkadaşlarının değil, sadece Ankara TED Koleji ve piyano hocaların Ferhunde ve Mithat Fenmen’in değil, Rum’u, Türk’ü, İngiliz’i, Maronit’i, Ermeni’si ve daha nicelerinin, tarihe tüm Kıbrıs’ın müşterek bir acısı olarak geçmek üzere; sınırsız, milliyetsiz, büyük, küçük, hep birlikte ağladığı o günden bu güne, seni hep özledik, özledik, özledik…

Piskobu’da, dedenin yanında rahat uyu!”