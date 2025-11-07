Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, “51/2024” sayılı Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası kapsamında Yetkili Muhasipler ve Yetkili Muhasip – Denetçiler Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelerinin seçilmesi amacıyla yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı, yarın saat 14.00’te Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Toplantıda, enstitünün yönetim kurulu ve disiplin komitesi üyeleri belirlenecek, ayrıca enstitünün görev, yetki ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Genel Kurulda, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşma yapacak.