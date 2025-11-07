Arıklı, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının, ekonomik nedenlerden kaynaklandığını, federasyon tezine destek anlamına gelmediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Türkiye ile görüşmeden herhangi bir adım atmayacağını söylemesi, bazı kesimleri rahatsız etse de bu devlet aklının gereğidir. Ziyaretin gecikmesi bundan sonra izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve diplomatik mutfak çalışmalarının uzamasından dolayıdır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Arıklı, Lübnan’ın büyük televizyon kanallarından Al Mayadeen Live'de yayınlanan Haza Ma Hadath programına Kıbrıs sorununu değerlendiren röportaj verdi.

Röportajda, Türkiye’nin ve KKTC’nin federasyondan vazgeçip iki devletli politikaya dönüşünün nedenlerini anlatan Arıklı, yarım asırdan fazla sürdürülen federasyon görüşmelerinde yeterince zaman kaybedildiğini kaydetti.

Türk tarafıyla Rumların federasyonun tarifinde bile uzlaşamadıklarını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı gibi hayal kırıklığına uğrayacağını öne süren Arıklı, Kıbrıs’ta barışın önünde, uluslararası arenadaki gelişmelerden kaynaklanan birçok engel olduğu gibi dış müdahalelerin de barışı engellediğini anlattı, İsrail’in de bu engelleri oluşturan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Arıklı, “İsrail, Güney Kıbrıs’ı adeta bir uydu haline getirdi. Giderek daha fazla Güney Kıbrıs’a yerleşti. Güney Kıbrıs’a 150 km’lik menzile sahip füzeler yerleştirdi. İsrail Güney Kıbrıs’ı kolay bırakmaz. Güneydeki AKEL bile İsrail’den şikayet etmeye ve yönetimi İsrail’e kul köle olmakla suçlamaya başladı.” ifadesini kullandı.

-Dış güçler mevcut statükodan memnun

Erhan Arıklı, Kıbrıs’taki mevcut statükonun İngiltere, ABD ve İsrail gibi ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, “İngiltere adada iki egemen üs bulunduruyor, ABD gerginliği koruyarak hem Türkiye’yi hem Yunanistan’ı idare ediyor” dedi.

İsrail’in Güney Kıbrıs’ta askeri üsler kurduğunu, Barak füzelerinin Türkiye’nin güney kıyılarını hedef alabilecek menzile sahip olduğunu ifade eden Arıklı, “İsrail için mevcut durum avantajlı; çünkü çözüm olursa bu dengeler bozulur” dedi.

-Federasyon tükenmiştir, iki devletli yapı tek gerçekçi çözüm

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada federasyon modelinin artık tükendiğini belirterek, “Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm zamanı geldi” dedi.

Arıklı, Rum tarafının federasyon adı altında Türkleri azınlık statüsüne indirgemek istediğini ifade etti.

-Rumlar bizi kendi egemenlikleri altında küçük bir topluluk olarak görmek istiyor

Arıklı, KKTC’nin uluslararası hukuk açısından tüm devlet unsurlarına sahip olduğunu vurgulayarak, “Toprak, halk ve siyasi otoritemiz var. Bizi kimse tanımasa da bu, devlet olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Tayvan modeli buna iyi bir örnek” ifadelerini kullandı.

-Türkiye korumasında egemen yapı mümkün

KKTC’nin güvenlik ve dış politikada Türkiye ile tam uyum içinde olduğunu dile getiren Arıklı, “Monako veya Lihtenştayn benzeri bir modelle Türkiye’nin koruması altında bağımsız bir yapı kurabiliriz” dedi.

-Tufan Erhürman’ın zaferi federasyona destek değil

Son seçimlere de değinen Arıklı, “Halk ekonomik sıkıntılardan dolayı mevcut hükümete tepki gösterdi. Bu sonuç federasyon tezine destek anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye ile ilişkilerinde dengeyi koruyacağını söyleyen Arıklı, “Erhürman, Türkiye ile kavga etmeyeceğini açıkça ifade etti. Erhürman'ın Türkiye ile görüşmeden herhangi bir adım atmayacağını söylemesi, bazı kesimleri rahatsız etse de bu devlet aklının gereğidir. Ziyaretin gecikmesi bundan sonra izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve diplomatik mutfak çalışmalarının uzamasından dolayıdır” şeklinde konuştu.