Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusufcan Dönder, Arif Malek

T.H. Dumlupınar: Mahmut Demirgan, İsmail, Olcay, Orhan, Hikmet Çelikel

(Berk Güçlücan), Osman, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet (Yıldıray)

Godwin Ime Joseph, Junior Adjessa (Nazım)

A. Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Sena, Billy Mehmet (Ömer E. Gül)

Mejdi, Lungelo Mishali, Cemal (Hikmet Kırdağ), Mehmet (Mert Nurel), Emmanuel Lawal, Vakkas, Jonathan Weston

Gol: Dk.39 Weston(A. Yeşilova)

AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Tremeşeli Holding Dumlupınar’ın konuğu olan Alsancak Yeşilova karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede tek gol 36’ncı dakikada Jonathan Weston’dan geldi.

Alsancak Yeşilova bu galibiyetle ligdeki 22’ye yükseltirken, Tremeşeli Holding Dumlupınar 20 puanda kaldı. Ligin 18’inci haftasında Alsancak Yeşilova kötü günler geçiren Yenicami’yi konuk edecek, Tremeşeli Holding Dumlupınar ise Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak.