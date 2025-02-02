Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Ahmet Genç

Yenicami: Süleyman, Karan(Koray Özteknik), Turgut, Adewale O. Sapara, Hascan, İrfan, Barış (Mehmet Çavuş), Elhadj A. Bah, Jimmy Mpanzu, Ali Üçtaş (Dk.73 Hüseyin Arifoğlu), Görkem Büyükaşık (Dk.83 Tunç)

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Çağrı, Yasin, Yaniıck, İbrahim H. Karadal, Mustafa K. Atlar (Salih Güvensoy), Mustafa Sakallı Hasan(Ali Öztürk), Nfanly Sylla (Mahmut), Oumar Diouf (Arif Uysal), Muhammet(Mustafa A. Öztürk)

Goller: Dk.53 Adewale O. Sapara (YAK) Dk.9 Oumar Diouf Dk.49 Nfanly Sylla Dk.90+2 Ali Öztürk (G. Gücü)

Kırmızı Kart: Dk.73 Elhadj A. Bah (YAK)

AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında iki Başkent ekibi Yenicami ve China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi, mücadeleyi kazanan 3-1’lik skorla Gençlik Gücü oldu.

Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan yeşil beyazlı ekip, 9’uncu dakikada Oumar Diouf’un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci devresi de ilk devre gibi gollü başladı. Önce 49’uncu dakikada Gençlik Gücü Nfanly Sylla ile 2’nci golünü buldu, ardından 53’üncü dakikada Yenicami Adewale O. Sapara ile yeniden farkı 1’e indirdi. İkinci devrenin büyük bir bölümü 2-1’lik Gençlik Gücü üstünlüğüyle geçilirken, 90+2’nci dakikada Ali Öztürk sahneye çıktı ve Gençlik Gücü maçı 3-1 kazandı.

Yenicami’de Elhadj A. Bah 73’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele sonrası 28 puana yükselirken, galibiyete hasret kalan Yenicami ise 8 puanda kaldı.