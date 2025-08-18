Süper Ligin başkent ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK), yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye’ye kampa gitti.

Yenicami takımı, Bolu-Düzce mevkiinde bulunan ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait Serkan Acar Topuk Yaylası kamp tesislerinde çalışmalarına başladı.

Kamp programı, günde çift idman ve hazırlık maçları ile yoğun bir şekilde devam edecek ve toplamda bir hafta sürecek. Kartallar, kamp çalışmalarını 25 Ağustos Pazartesi günü tamamlayarak yurda dönecek.

Kulüp yetkilileri, kampın takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını artırmak ve yeni sezon öncesi uyum sağlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.