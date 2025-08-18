Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve temaslarda bulunmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla “KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni” düzenlendi.

Törende, etkinliğin yapıldığı Lefkoşa Jimnastik Salonu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle tamamlanan Boğaz 74, Güvercinlik Köyü, Kaplıca Karadeniz 61, İskele 1461 Trabzon Spor Kulübü Futbol Sahası ve Yılmazköy sahalarının tribün ve soyunma odalarının açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de katıldığı törende, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, Cimnastik Federasyonu yetkilileri, sporcular ve aileleri de hazır bulundu.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu birer konuşma yaptı. Açılış, kurdele kesimi, plaket takdimi ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının gösterisiyle devam etti.

- TATAR: “İKİ BAYRAKLA, İNSANLIK DIŞI VE ÇAĞ DIŞI İZOLASYONLARA MEYDAN OKUYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Spor demek gençlik, heyecan, sevgi ve başarı demektir.” dedi.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun çalışmalarından övgüyle bahseden Tatar, yeni jimnastik salonunda yetişecek sporcuların KKTC’yi temsil edeceğini vurguladı.

Çocuklara güvenen, spor salonları gibi bir çok imkanı sağlayanın Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olduğuna dikkat çeken Tatar, “Sizleri iki ay yıldızlı bayrakla tüm dünyaya taşıyacağız.” diyerek, her iki bayrakla birlikte yapılan temsiliyetlerle insanlık dışı ve çağ dışı izolasyonlara meydan okunması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak’a, TC Büyükelçiliğine ve spor alanında çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tatar, sağlanan imkânlarla gençlerin geleceğe güçlü adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Tatar, ayrıca yüzücüler için olimpik havuzların önemine dikkat çekerek, ülkeye en kısa sürede olimpik bir havuz kazandırılması temennisinde bulundu.

ÜSTEL: “SPORCULARIMIZ TÜM AMBARGOLARA RAĞMEN DÜNYANIN HER YERİNDE KKTC’Yİ TEMSİL EDİYOR”

Başbakan Ünal Üstel de, törende yaptığı konuşmada, TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın da katılımıyla özel bir günde önemli bir açılışa şahitlik ettiklerini söyledi.

“Yarım kalan proje, altyapı çalışması bırakmadık. Yarım kalan yollarımızın tümünü tamamladık. Reformlar yaptık, daha da yapacağız.” diyen Üstel, bu yılı “gençlik yılı” ilan ettiklerini anımsatarak, gençlerin ülkede kalabilmesi için çeşitli açılımlar gerçekleştirdiklerini, onları ev sahibi yapabilmek adına fedakârlık yaptıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde verdiği desteklere teşekkür eden Üstel, “Anavatan Türkiye her zaman yanımızda.” dedi.

Çocukların vakit geçireceği, spor yapacağı ve KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayacağı önemli tesisler açtıklarını kaydeden Üstel, tüm ambargolara rağmen KKTC’li sporcuların Türkiye’nin desteğiyle dünyanın birçok yerinde ülkeyi temsil ettiğini ve bayrağı dalgalandırdığını vurguladı.

“Gençlerimiz gururumuzdur.” diyen Üstel, ülkenin dört bir yanında açılan yeni tesislerin sadece spor yatırımı değil, aynı zamanda geleceğe ve KKTC’nin tanıtımına yapılan tarihi yatırımlar olduğunu söyledi.

BAK: “KKTC’Yİ HEP BERABER BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı. Bak, geleceğin şampiyon sporcularıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Jimnastiğin en temel spor branşı olduğuna dikkat çeken Bak, açılışı yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu’nun pek çok sporcunun antrenman yapacağı, özgüven kazanacağı ve dostluklar edineceği bir yer olacağını belirtti.

Daha önce Güvercinlik Spor Tesisi’ni açtıklarını, Taksim Sahası’nın ışıklandırmasını yaptıklarını anımsatan Bak, yeni salonlar kazandırmak ve sporcu sayısını artırmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Ailelere de çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunan Bak, sporun dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya büyük katkı sağladığını vurguladı.

KKTC’li sporcuların gelecekte uluslararası yarışmalarda bayrağı dalgalandıracaklarına inanç belirten Bak, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de spor tesislerinin artırılmasına yönelik çalıştıklarını söyledi.

Bak, “Hep beraber spor yapacağız, ülkeyi sporla tanıtacağız. KKTC’yi hep beraber büyütmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz, başarılar diliyoruz.” dedi.

SAPSIZOĞLU: “BU SALON SADECE BİR BİNA DEĞİL, HAYALLERİ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR UMUT”

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun kısa sürede büyüdüğü, sporcu sayısını 150’den yedi bine, antrenör sayısını beşten 227’ye çıktığını belirtti.

Sapsızoğlu, kulüpsüz bir federasyondan 24 kulübe, tek noktadan 27 noktaya ulaştıklarını, hedeflerinin 10 bin sporcu olduğunu söyledi.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sapsızoğlu, “Bu salon sadece bir bina değil; hayalleri olan çocuklarımız için bir umut, azimle çalışan gençlerimiz için bir fırsat ve ülke sporunun geleceği için atılmış önemli bir adımdır.” dedi.

Yetkililerin gençliğe verdiği destek sayesinde her gün daha da geliştiklerini söyleyen Sapsızoğlu, Lefkoşa Jimnastik Salonu’nun bunun somut bir örneği olduğunu dile getirerek, yeni tesislerin açılması temennisinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından kurdele kesimi ve gösteriyle sona erdi.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “Milli Sporcular Onur Gecesi”ne katıldı.

