Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Abdülkadir Karadağ, Yalçın Kabacıklı

Yenicami: Süleyman, Görkem, Halil Uçar, Tahir, Mehmetcan (12.Dk Alaattin), Reşit(83.Dk Hüseyin Arifoğlu), Mehmet Çavuş (64.Dk Samet), Sangare, Okorie (83.Dk Remzi), Jimmy, Ali Üçtaş

Mesarya: Ercan, Abdullah, Salahi (46.Dk Mustafa Korkmaz), Tugay, Okan (65.Dk Yusuf), Sıllah, Çağlar (65.Dk Eren), Obia, İbrahim Köse (81.Dk Ömer), Tacettin (46.Dk Mehmet Neşe), Miracle

Goller: 5.Dk Sangare, 35 ve 52..Dk (P) Okorie, 78.Dk Samet (Yenicami)- 17.Dk İbrahim Köse (Mesarya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 3. hafta maçında Yenicami, Mesarya’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Mesarya maçını Burak Mandralı yönetti.

4.Dk: Yenicami atağında Sangare ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ercan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı

5.Dk: Yenicami atağında Okorie sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Sangare boş pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Mesarya

17.Dk: Yenicami savunmasında Görkem ve Süleyman’ın anlaşmazlığında topu alan İbrahim Köse boş kaleye topu göndererek skoru eşitledi. Yenicami 1-1 Mesarya

24.Dk: Mesarya atağında savunma arkasına sarkan Miracle, kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

33.Dk: Yenicami atağında Görkem sağ kanattan içeriye kat etti ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

35.Dk: Yenicami atağında Okorie ceza alanı içerisinde topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 2-1 Mesarya

52.Dk: Yenicami atağında Okorie, Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Burak Mandıralı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Okorie topu filelere gönderdi. Yenicami 3-1 Mesarya

60.Dk: Yenicami atağında Jımmy soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direğe çarpıp dışarıya gitti.

78.Dk: Yenicami atağında Samet ceza alanı dışından şutunu attı. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. Yenicami 4-1 Mesarya