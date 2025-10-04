Türk futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan dev derbide konuk Beşiktaş, Abraham'ın 12. dakikada kaydettiği golle derbide 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Davinson Sanchez, 34. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikada Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı arkadan yaptığı müdahale ile ceza yayı önünde düşüren Sanchez'e hakem Yasin Kol, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısını konuk Beşiktaş, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın 56. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu İlkay'ın sarı-kırmızılı formayla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Kalan sürede iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonunda ilk kez puan kaybetti. Galatasaray, 8'de 8 yapamasa da bu beraberlikle puanını 22'ye çıkararak milli maç arasına lider gitti.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık kazanma serisi de bu beraberlikle sona erdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı

Ligde 1 maçı eksik olan ve galibiyet serisini 3'e yükseltme hedefiyle derbiye çıkan Beşiktaş ise 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Siyah-beyazlılar, bu beraberlikle puanını 13'e yükseltti.

Galatasaray'ın RAMS Park'taki serisi 29'a çıktı

Bu arada Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle resmi müsabakalardaki sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.