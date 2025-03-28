Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Serdar Gürpınar

Yenicami: Süleyman, Hascan (89.Dk Tahsin), İrfan,Bah (89.Dk Karan), Sapara (68.Dk Mehmet Çavuş), Mpanzu, Koray (89.Dk Hüseyin Arifoğlu), Kaan, Ali Üçtaş, Görkem(80.Dk Barış), Turgut Kaan

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Tahir, Mehmet Tekin, Tacettin, Uzokwe, Furkan, Kande, Mehmet Neşe, Ahmet Karlankuş (35.Dk Lawrance), Jatta

Goller: 57, 63, 77 ve 85.Dk Bah (Yenicami), 90+4.Dk Jatta (Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 25. Hafta maçında Yenicami, Karşıyaka’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Karşıyaka maçını Kerem Eran yönetti.

1.Dk: Karşıyaka savunmasında Furkan’ın hatasında topu alan Bah hızla rakip kaleye yöneldi ve kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Cenk gole izin vermedi.

3.Dk: Karşıyaka’da kazanılan duran topta ceza alanına yapılan ortada arka direkte Kande kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

15.Dk: Yenicami atağında ofsayt gerekçesiyle duran Karşıyaka savunmasının aksine durmayan Sapara soldan ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak top kaleci Cenk’den geri geldi. Dönen topa İrfan vurdu ancak kaleci Cenk bir kez daha golü önledi.

23.Dk: Yenicami atağında Sapara soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

40.Dk: Yenicami atağında Kaan’ın şutunda Lawrance topa elle müdahale etti ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sapara’nın şutunda top üst direkten geri geldi.

57.Dk: Yenicami atağında Görkem sağdan topu ceza alanına ortaladı. Sapara’nın kafa vuruşunda top kaleci Cenk’ten geri geldi. Dönen topu Bah tamamlayarak filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Karşıyaka

63.Dk: Yenicami atağında Sapara’nın pasında Bah yay üzerinde topla buluştu ve vuruşunda top savunmaya da çarpıp filelere gitti. Yenicami 2-0 Karşıyaka

77.Dk: Yenicami atağında Mehmet Çavuş soldan ceza alanına girdi ve pasını boştaki Bah’a aktardı. Bah’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 3-0 Karşıyaka

85.Dk: Yenicami atağında savunma arkasına sarkan Bah, kaleci Cenk’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 4-0 Karşıyaka

90+4.Dk: Karşıyaka’nın kullandığı serbest vuruşta Yenicami ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Jatta skoru tayin etti. 4 – 1