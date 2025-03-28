Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 25. Haftasının açılış maçlarından olan ve hem zirveyi hem de ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmada Doğan Türk Birliği ile DND Gençler Birliği mücadele etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Doğan T. Birliği 5 – 1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Gençler Birliği futbolcusu Bawa’nın kendi kalesine attığı golle Doğan 1 – 0 öne geçerken ilk devre bu skorla bitti.

İkinci devrenin hemen başında Mikail’in golüyle Gençler Birliği skoru 1 – 1 yaptı.

Bu golün sonrasında kendine gelen Doğan Türk Birliği 63 ve 76. Dakikalarda Arda Metin’le skoru 3 – 1 yaparken, 78 ve 80. dakikalarda ise Kenan’ın attığı gollerle sahadan 5 – 1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 57 yaparak liderliğe yükseldi. Gençler Birliği ise 14 puanla 15. Sırada kaldı.

(Foto: Özgür Göksel)