Yeniboğaziçi Spor Kulübü, liderlik yolunda kritik önem taşıyan Küçük Kaymaklı TSK maçına teknik direktör Fırat Özakıncı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarlahazırlanıyor. Yeniboğaziçi takımı, yüksek tempoda ve motivasyonla çalışarak zorlu karşılaşmaya odaklanıyor.

Ligde liderlik yarışında belirleyici olacak bu mücadele öncesinde teknik heyet, oyuncuların hem fiziksel hem de mental olarak en iyi seviyede olmaları için yoğun bir hazırlık süreci planladı. Fırat Özakıncı, antrenman sırasında futbolcularına yönelik yaptığı konuşmada, maçın önemine vurgu yaparak “Bu mücadele bizim için bir final. Hep birlikte sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Yeniboğaziçi taraftarları da takımlarını bu kritik maçta yalnız bırakmamak için büyük bir hazırlık içerisinde. Tribünlerde büyük bir coşku beklenirken, tüm gözler bu liderlik maçına çevrildi.