Birinci Ligde onuncu Haftada deplasmanda Yeni Boğaziçi ile karşılaşacak Küçük Kaymaklı hazırlıklarını sürdürüyor. Şht Hüseyin Ruso stadında teknik direktör Derviş Kolcu nezaretinde çalışmalarına devam ediyor.

Namağlup olarak ligde zirve yarışında olanYeniboğaziçi deplasmanına gidecek olan lider Küçük Kaymaklı ise bu zorlu maça liderliğini koruma hedefiyle hazırlanıyor.

Küçük Kaymaklı cephesinden yapılan açıklamada, “Yeniboğaziçi maçına ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz liderliğimizi korumak,” ifadeleriyle maçın önemine vurgu yapıldı.

İki takımın da formda olduğu bu mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen bu karşılaşması, ligin zirve yarışını şekillendirebilir.